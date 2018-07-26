Минобороны: Вместо отказавшихся от участия в «Нашествии» музыкантов выступит ансамбль Александрова

Вместо артистов, которые отказались выступать на музыкальном фестивале «Нашествие», концерт даст ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова, со ссылкой на Министерство обороны России пишет «Коммерсантъ».

«Это реакция ведомства на демарш», — подчеркнули в министерстве.

Напомним, накануне от участия в «Нашествии» из-за сотрудничества организаторов с Минобороны отказались певица Монеточка и группы «Пошлая Молли», Distemper, «Порнофильмы», «Элизиум» и «Йорш». Музыканты объяснили это протестом против милитаризма на фестивале.

«Нашествие» пройдёт в Тверской области с 3 по 5 августа. С 2013 года фестиваль сотрудничает с Минобороны — ведомство устраивает там экспозиции боевой техники и показательные выступления.