Рок-музыканты объявили бойкот «Нашествию» из-за сотрудничества фестиваля с Минобороны

Рок-группы «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «ЙОРШ», Distemper и екатеринбургская певица Монеточка отказались от участия в ежегодном фестивале «Нашествие» из-за сотрудничества организаторов с Минобороны РФ. Музыканты оказались недовольны тем, что военные устроят на фестивале показательные выступления пилотов и выставку бронетехники. С точки зрения артистов, это противоречит идеям пацифизма, которые должна пропагандировать рок-музыка.

«Если бы мы согласились, то мы бы участвовали в массовой манипуляции населением, которое проводит Минобороны, — заявили участники группы “Порнофильмы” в интервью BBC. — Мы не хотим выступать на фоне станков для убийства людей. Они бы ещё куски мяса там развесили: вот танки, а вот трупы. Даже если мы будем петь песни с противоположным смыслом — многие люди не вдумываются в смысл песен, но они видят, что группа “Порнофильмы” играет на фестивале, на котором есть танки».

Напомним, МО РФ впервые стало партнёром «Нашествия» в 2014 году. Специально для нужд ведомства была организована отдельная площадка, где демонстрировались образцы исторической и современной военной техники, а также размещался пункт набора в армию.

Рок-фестиваль «Нашествие-2018» пройдёт с 3 по 5 августа в Большом Завидово Тверской области. Всего в лайнапе заявлено около 150 групп.