Минобороны России обвинило Израиль в сирийской бомбардировке

Ракетный удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс нанесли израильские истребители, сообщается в пресс-релизе Минобороны России.

В бомбардировке участвовали два самолёта F-15 израильских ВВС, которые, не заходя в воздушное пространство Сирии, в ночь на 9 апреля выпустили с территории Ливана восемь управляемых ракет по аэродрому Тифор, заявили в ведомстве.

«Подразделениями ПВО ВС САР в ходе противовоздушного боя уничтожены 5 управляемых ракет. 3 ракеты достигли западной части аэродрома. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет», — говорится в пресс-релизе Минобороны РФ.

Бомбардировка базы правительственных войск Сирии в провинции Хомс произошла спустя сутки после сообщений о химической атаке, устроенной сирийскими военными в городе Дума в регионе Восточная Гута. По данным медиков, в результате атаки погибли не менее 70 человек. США возложили ответственность за применение химического оружия на режим Башара Асада, а президент Дональд Трамп пообещал, что России и Иран, поддерживающие сирийского лидера, заплатят за это «большую цену».

В Минобороны России категорически опровергли сообщения о химической атаке в Думе. В свою очередь сирийские власти назвали ответную бомбардировку Хомса предполагаемым «актом американской агрессии». Власти США заявили, что непричастны к удару по сирийской базе. По данным «Коммерсанта», в ближайшие дни американская администрация обсудит введение новых санкций в отношении России из-за ситуации в Сирии.