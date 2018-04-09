«Коммерсантъ» сообщил о планах Белого дома рассмотреть новые санкции против России

В американском Белом доме будут обсуждать введение новых санкций против России, со ссылкой на близкий к Госдепартаменту США источник пишет «Коммерсантъ». Представлять новые меры будет «известный своими радикальными взглядами советник президента Трампа Джон Болтон».

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя данные о новой химической атаке в Сирии, в результате которой, по сообщениям местных правозащитников, погибли десятки человек, заявил, что союзники правительственных войск Сирии, включая Россию, «дорого заплатят» за нападение.

6 апреля США ввели санкции в отношении 24 российских чиновников и предпринимателей, а также ряда российских компаний. В санкционный список попали, в частности, миллиардер Олег Дерипаска, бизнесмен Кирилл Шамалов, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, а также министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, глава «Газпрома» Алексей Миллер и руководитель ВТБ Андрей Костин. Их активы в США оказались замороженными, а американским компаниям и гражданам запретили вести с ними бизнес.

Дерипаску американский Минфин, в частности, заподозрил в «отмывании денег, угрозах жизни его конкурентов, незаконной прослушке чиновника правительства и в участии в вымогательстве и рэкете». Сам бизнесмен назвал причины попадания в список абсолютно «безосновательными, смехотворными и просто абсурдными».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости поддержать попавших под санкции россиян. По словам Володина, новые меры в отношении российских бизнесменов демонстрируют «эффективность их бизнеса» и «направлены на ослабление» российской экономики. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия подготовит на санкции США ответные меры.

«Будет ответ. Мы традиционно это делаем, у нас целый список возможных мер, которые прорабатываются. Есть люди, которые этим занимаются», — сказала она.

Все чиновники и бизнесмены, попавшие под последний раунд американских санкций, упоминаются в «кремлёвском докладе», подготовленном Минфином США в соответствии с принятым летом законом. В конце января Минфин представил доклад Конгрессу. Глава ведомства Стивен Мнучин пообещал ввести новые санкции после выхода документа.