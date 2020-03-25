Минобороны РФ возьмёт в кредит 6 млрд рублей на строительство быстровозводимых медцентров

Главное военно-строительное управление по специальным объектам Минобороны РФ возьмёт в Промсвязьбанке кредит на 6 млрд рублей под 7% годовых. Деньги предназначены для строительства «медицинских центров на базе быстровозводимых конструкций».

Как пишет Znak.com со ссылкой на данные сайта госзакупок, речь идёт об открытии «невозобновляемой кредитной линии» до 1 октября «на выполнение полного комплекса работ». На сайте не опубликовано техзадание, а в качестве места оказания услуг указан адрес международного делового центра «Святогор» в Центральном административном округе Москвы.

Ранее издание сообщало, что мэрия Москвы может выделить субсидию в размере 8,5 млрд рублей автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры» для строительства больницы для лечения больных коронавирусом.

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