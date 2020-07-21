Минобороны объявило о готовности вакцины против коронавируса

В Министерстве обороны заявили о готовности вакцины от коронавируса, разрабатываемой российскими военными вирусологами совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, со ссылкой на замминистра обороны Руслана Цапликова пишут «Аргументы и факты».

«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учёными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет к коронавирусу, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — рассказал Руслан Цаликов.

Он отметил, что первая группа добровольцев завершила нахождение в стационаре и после сдачи контрольных анализов была выписана 15 июля, вторая группа добровольцев завершила участие во второй фазе клинических испытаний 20 июля.

Как сказал Цаликов, российские военные вирусологи активно работают над созданием вакцин от опасных заболеваний, и это предопределило участие военнослужащих добровольцев в создании и испытаниях препарата от коронавирусной инфекции.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».