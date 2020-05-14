Минобороны, ФСБ и Росгвардия получат почти 5 млрд рублей на выплаты медикам

Правительство выделило более 4,8 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим в учреждениях, подведомственных Минобороны, Федеральной службе безопасности (ФСБ), Росгвардии, Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), управлению делами президента и Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), пишет РБК.

Соответствующее распоряжение, подписанное исполняющим обязанности премьер-министра Андреем Белоусовым, опубликовано на сайте кабинета министров. В документе говорится, что выплаты положены медработникам, «в том числе военнослужащим и приравненным к ним лицам, иным работникам, <...> непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция». Указанные лица получат надбавки за работу в период с апреля по июнь.

Больше половины из этой суммы правительство выделило Минобороны — 2,77 млрд рублей. ФМБА получит 751,4 млн рублей, ФСИН — почти 661 млн рублей. В ФСБ поступит 334 млн рублей, управлению делами президента выделили около 195 млн рублей, а меньше всех получит Росгвардия — 92,98 млн рублей.

Размер выплаты для врачей, которые оказывают скорую медицинскую помощь, составит 50 тысяч рублей ежемесячно. Для среднего и младшего медперсонала, а также для водителей машин скорой — 25 тысяч рублей. Столько же получат военнослужащие и приравненные к ним лица, выполняющие аналогичные функции. В свою очередь, врачи, работающие в стационарах с заразившимися коронавирусом пациентами, получат 80 тысяч рублей в месяц. Средний медицинский персонал, военнослужащие и приравненные к ним лица ежемесячно будут получать выплату в размере 50 тысяч рублей, младший медперсонал, включая военнослужащих с аналогичными обязанностями, — 25 тысяч рублей.

В апреле президент России Владимир Путин установил дополнительные выплаты медикам, которые непосредственно работают с заражёнными коронавирусом: для врачей предусмотрена доплата в размере 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала — 50 тысяч рублей, а для младшего — 25 тысяч рублей. Врачам скорой помощи положены выплаты в размере 50 тысяч рублей, а фельдшерам, медсёстрам и водителям экипажей машин — по 25 тысяч рублей. Эти выплаты освобождаются от налога на доход физических лиц (НДФЛ) и будут поступать медработникам в течение трёх месяцев (с апреля по июнь).

11 мая Путин на совещании с правительством заявил, что специальные выплаты за апрель получили меньше половины медработников, хотя средства на эти цели уже были перечислены в регионы. Он дал четыре дня на закрытие этого вопроса и обещал лично проверить выполнение поручения региональными властями.

«По имеющимся у меня данным, по состоянию на 9 мая указанные выплаты осуществлены только в 56 субъектах, а получили их на руки 56 тысяч человек. Это меньше половины из числа медработников, которым начислили такие выплаты», — сказал Путин.

Ранее в Новосибирской области водитель машины скорой помощи Искитимской центральной горбольницы рассказал, что получил месячную надбавку в размере 250 рублей за работу, связанную с коронавирусом. Мужчина уточнил, что подобные суммы получили и другие его коллеги.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».