Минкомсвязи разрешило Tele2 выдавать встроенные сим-карты eSim

Минкомсвязи разрешило мобильному оператору Tele2 продолжить эксперимент по выдаче eSim, со ссылкой на замминистра связи Олега Иванова пишут «Ведомости».

Иванов отметил, что оператор решил вопросы обеспечения безопасности применения eSim, однако он не уточнил, что именно сделали сотрудники Tele2. Ранее Минкомсвязи попросило компанию приостановить проект с eSim «до разрешения всех вопросов, касающихся безопасности». В эксперименте Tele2 будут участвовать до 15 тысяч абонентов.

Ранее, в апреле, ФСБ России выступила против внедрения технологии eSim из-за сложности применения отечественных систем криптографии. В июне стало известно, что рабочая группа, в которую входят Минкомсвязи, ФСБ и мобильные операторы, предложила хранить данные eSim на территории России.