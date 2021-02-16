Министр ЖКХ Свердловской области заявил, что пересчёт нормативов накопления ТКО может привести к повышению тарифа

Министр строительства, энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов прокомментировал решение Второго апелляционного суда Санкт-Петербурга о некорректности расчётов нормативов накопления ТКО.

Министр заявил, что пересчёт может привести к повышению платы за вывоз мусора, потому что нормативы соответствуют данным пятилетней давности. Об этом сообщает ИА «Все новости».

«Те или иные замеры, которые проводятся органами местного самоуправления, в подавляющем числе муниципалитетов показывают, что сейчас объёмы ТКО не только не ниже тех объёмов, которые учитывались при составлении нормативов, и в ряде таких крупных муниципалитетов, как Нижний Тагил, Екатеринбург, выше, чем те, которые замерялись пять лет назад. Поэтому я был бы сейчас очень аккуратен в стимулировании пересчётов нормативов, потому что не факт, что это во всех случаях приведёт к снижению платы граждан по статье “ТКО”», — заявил чиновник во время пресс-конференции в ТАСС-Урал.

Также министр отметил, что РЭК сейчас находится в сложной ситуации, поскольку комиссии теперь нужно балансировать платежи населения и сдерживать их, но при этом необходимо учитывать валовую выручку организации, которая вывозит мусор, строит контейнерные площадки и мусорные полигоны.