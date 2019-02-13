Министр ЖКХ Свердловской области предупредил о мошенниках, которые вывозят мусор незаконно

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в Facebook предупредил жителей региона о мошенниках, которые предлагают заключить договоры на вывоз твёрдых коммунальных отходов по стоимости ниже установленного тарифа. Он подчеркнул, что такие предложения и договоры являются незаконными.

«С 1 января 2019 года правом на организацию вывоза ТКО обладает исключительно региональный оператор. Все физические и юридические лица обязаны заключить с ним договор и оплачивать услугу в соответствии с тарифом и нормативом, утверждённым Региональной энергетической комиссией Свердловской области. В случае если вывоз осуществлён другим лицом, вам в любом случае придётся оплатить услуги регионального оператора, и в результате оплата получится двойной», — написал Смирнов.

По словам министра, мусор, который вывезен вне договора с региональным оператором, не может быть складирован на полигоне и будет выгружен на несанкционированную свалку. Из-за этого житель может быть оштрафован за нарушение природоохранного законодательства.

Напомним, с 1 января 2019 года в России начала действовать «мусорная реформа». В каждом регионе созданы компании-монополии, имеющие исключительное право на вывоз твёрдых коммунальных отходов — региональные операторы. В Свердловской области таких три: на северных территориях вывозом занимается ООО «Рифей», в Екатеринбурге и на востоке — ЕМУП «Спецавтобаза», на западе — ТБО «Экосервис». Сама услуга вывоза мусора перешла в разряд коммунальной и выросла в цене, поскольку теперь оплачивается не за квадратные метры, а по числу прописанных в квартирах людей. Плата за человека в зависимости от территории проживания должна составить от 120,6 до 182,12 рубля.