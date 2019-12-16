Министр спорта РФ в беседе с депутатом Антоном Шипулиным заявил, что санкции WADA не коснутся Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что запрет исполкома WADA в течение четырёх лет принимать международные соревнования не коснётся Универсиады, которая должна пройти в Екатеринбурге в 2023 году. Об этом на своей странице в Instagram написал депутат Госдумы экс-биатлонист Антон Шипулин.

«Павел Анатольевич сказал, что санкции WADA не затрагивают Универсиаду. Так что это международное соревнование с большой долей вероятности всё-таки состоится», — цитирует Шипулина Znak.com.

Помимо этого, в ходе встречи министр рассказал депутату, что у России есть аргументы для апелляции на решение WADA. Они будут представлены в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

«По его словам, аргументация не эмоциональная, а вполне техническая, она имеет процессуальный характер. Министр спорта выразил уверенность, что несмотря на то, что ситуация вокруг недопуска России к международным соревнованиям политизирована, шансы отстоять свои права в суде у нас есть», — написал Шипулин.

Напомним, 9 декабря стало известно, что исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). На четыре года Россия лишилась права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, также российские спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.