Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин потребовал выделить деньги на реабилитацию Черноисточинского пруда

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин потребовал от Росводресурсов «оказать содействие в выделении средств» на реабилитацию Черноисточинского пруда и «помочь промышленному центру Урала с обеспечением тагильчан чистой питьевой водой». Об этом депутат Госдумы от Нижнетагильского округа Алексей Балыбердин написал в соцсетях после встречи с Кобылкиным. Она прошла накануне, 18 декабря, в Минприроды и экологии.

«На встрече рассказал про питьевую воду в Нижнем Тагиле, про подорванное здоровье Черноисточинского пруда и о том, как не могут найти понимание Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области и Росводресурсы. Показал летние и осенние фотоматериалы о том, что происходит в Черноисточинске. Рассказал, как в Росводресурсах на протяжении 10 месяцев согласовывается заявка региона на выделение 9,3 млн рублей, необходимых для начала проектных работ по реабилитации Черноисточинского пруда именно в 2020 году. Реакция министра была незамедлительной. В моём присутствии были даны чёткие указания руководителю Росводресурсов Дмитрию Кириллову разобраться и оказать содействие в выделении средств», — написал на своей странице во «ВКонтакте» Алексей Балыбердин.

Ранее Федеральное агентство водных ресурсов отказало в приёме заявки от областных властей на финансирование экологической реабилитации Черноисточинского пруда и потребовало доработать документ. Об этом сам Дмитрий Кобылкин сообщил в письме Алексею Балыбердину. В ведомстве посчитали, что на данный момент невозможно установить тот экологический эффект, который планируется получить от реализации мероприятий по реабилитации водоёма — источника питьевой воды для жителей Вагонки, Гальянки и пригорода. Возникли претензии у Росводресурсов и к определению стоимости мероприятий по спасению водоёма.

Напомним, в последние годы в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака гибнет рыба. Сейчас необходимо разработать проектно-сметную документацию на строительство установок для очистки воды на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах на 60 тыс. и 70 тыс. кубометров воды. Проект необходим, чтобы заявиться в программу «Чистая вода» для получения федерального финансирования на спасение системы водоснабжения города. При этом технология окончательно ещё не выбрана. С ней определятся только в 2020 году. Сейчас в городе реализуется только несколько мероприятий, которые были внесены в комплексный план, утверждённый Свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Он рассчитан до 2024 года.