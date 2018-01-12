Министр образования обязала проверить диссертации своих подчинённых на плагиат

Министр образования и науки Ольга Васильева поручила проверить на плагиат диссертации своих заместителей и глав департаментов ведомства, со ссылкой на источники в ведомстве пишет РБК.

По словам одного из собеседников, если у кого-то из чиновников найдут плагиат, но лишить его степени будет нельзя из-за сроков давности, его уволят из министерства.

Учёные степени есть у 13 высших руководителей Минобрнауки, не считая самой Васильевой, которая является доктором исторических наук. О возможной проверке её диссертации не сообщается.

Поводом для проверки стало обращения жителя Якутии Виктора Пинигина, который обвинил замминистра и академика РАН Григория Трубникова в плагиате из работ учёных, у которых чиновник был научным руководителем. В письме Пинигин представился активистом сообщества «Диссернет», однако в «Диссернете» заявили, что Пинигин не имеет к проекту отношения и что к диссертации Трубникова в сообществе «нет никаких серьёзных претензий».

Сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин предполагает, что письмо Пинигина преследует цель очернить Трубникова в глазах министра. По его словам, Трубников внёс ключевые правки в проект положения об экспертных советах Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и в проект изменений в положение о присуждении учёных степеней, которые ставят крест на «диссеродельном бизнесе», после чего и появилось заявление о лишении учёной степени самого Трубникова, причём с упоминанием «Диссернета».

Сообщество «Диссернет» находило некорректные заимствования в диссертациях нескольких членов правительства РФ и высокопоставленных чиновников: главы МВД Владимира Колокольцева, министра сельского хозяйства Александра Ткачёва, министра связи Николая Никифорова, министра транспорта Максима Соколова, руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, а также в диссертациях по политическим наукам министра культуры Владимира Мединского, однако никто из них учёной степени лишен не был.

Группа учёных предлагала лишить Владимира Мединского степени доктора исторических наук из-за ненаучности его работы. После попыток рассмотрения заявления в трёх различных вузах экспертный совет ВАК рекомендовал лишить министра степени, однако президиум ВАК и Минобрнауки отказались это сделать.