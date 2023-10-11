Министерство обороны создаст мобилизационный резерв из казаков численностью до 60 тысяч человек 

В России планируется создать казачий мобилизационный резерв численностью до 60 тысяч человек. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на поправки к закону «О государственной службе российского казачества», которые Госдума РФ планирует рассмотреть в ближайшее время. Также все казачьи сообщества обяжут пройти процедуру регистрации во Всероссийском государственном реестре. Автором поправок является заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что члены казачества — это граждане с военной подготовкой, которые являются «одной из наиболее востребованных категорий граждан, пребывающих в запасе, для формирования мобилизационного людского резерва».

Николай Долуда отметил, что казаки и сейчас могут заключать контракты для отправки в зону СВО, но законопроект позволит Министерству обороны проводить постоянное обучение и переквалификацию казаков на армейские специальности для выполнения поставленных задач в случае необходимости.

В новом законопроекте указан порядок вхождения в состав мобилизационного резерва и заключения контрактов. Отбором и направлением кандидатов будут заниматься атаманы хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых обществ. При этом автор поправок уточняет, что всё должно происходить добровольно, а не принудительно.

По словам парламентария, численность казачьего мобрезерва определит Минобороны, она будет прописана в договоре ведомства и Всероссийского казачьего общества. Новые поправки в законопроект будут направлены только на зарегистрированные казачьи организации.