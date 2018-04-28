Минфин снял ограничение на число спецсчетов для поставщиков по госзаказу

Министерство финансов отказалось от идеи ограничивать число спецсчетов, которые должны открывать поставщики с целью размещения финансового обеспечения своей заявки на торгах на электронных площадках, пишет «Интерфакс».

В ведомстве сообщили, что такое решение было принято по результатам заседания соответствующей рабочей группы. Эту норму, вызвавшую критику со стороны многих участников рынка, теперь планируется убрать из проекта правительственного постановления, регламентирующего открытие и использование спецсчетов.

В начале апреля министерство подготовило проект правительственного постановления, определяющего правила работы со спецсчетами. Согласно документу, с 1 июля 2018 года для участия в электронной закупке поставщик обязан был перевести обеспечение заявки на спецсчёт в банке, уполномоченном работать с конкретной торговой площадкой. Сейчас электронные торговые площадки размещают эти средства самостоятельно.

Участники рынка, особенно средние и малые предприятия, были обеспокоены, что не справятся с задачей по открытию большого числа дополнительных счетов. У банков же, с учётом масштаба рынка регулируемых закупок, возникала необходимость открыть дополнительно порядка 500 тысяч счетов.

В ходе форума-выставки «Госзаказ 2018» руководитель департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова заявляла, что банки «опасаются не столько того, что не смогут справиться с самим фактом открытия большого числа спецсчетов, сколько со сроками для их открытия в целях соблюдения норм 115-ФЗ ("О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём"), они должны посмотреть заявителям "в лицо", знать их подноготную, историю».

С 1 июля текущего года вступают в силу поправки к закону о контрактной системе, которые должны повысить прозрачность рынка и эффективность торгов. Кроме того, с этой даты заказчики-госкомпании, закупки которых регулируются законом о коммерческих закупках, обязаны будут проводить закупки у МСП только в электронной форме.