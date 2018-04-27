Минфин предупредили о миллиардных потерях для малого бизнеса из-за изменений в законе о госзакупках

Президент общественной организации предпринимателей «Опора России» Александр Калинин сообщил главе Минфина Антону Силуанову, что малый и средний бизнес может потерять возможность участвовать в госзакупках во второй половине 2018 года, если правительство не изменит порядок открытия специальных банковских счетов для поставщиков, участвующих в тендерах, пишут «Ведомости».

По словам Калинина, наиболее тяжёлая ситуация может сложиться в закупках лекарств и медицинских изделий, топлива, а также продуктов питания для школ и детских садов. По подсчётам вице-президента «Опоры России» Виктора Степанова, за полгода малый и средний бизнес потеряет более 100 миллиардов рублей. В Минфине не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

В конце 2017 года вступили силу поправки, которые обязывают малый бизнес с июля 2018 года вносить на специальные банковские счета обеспечение для участия в торгах по госзакупкам. Также они обязывают банки с начала 2019 года заключить соглашения со всеми торговыми площадками, через которые осуществляются госзакупки. Минфин опубликовал проект постановления правительства, в котором прописаны требования к договору о спецсчёте и порядку использования уже имеющихся у закупщиков банковских счетов в качестве специальных.

Отмечается, что перенести срок вступления в силу положения о спецсчетах правительство не может без изменения закона о госзакупках, поэтому сейчас участники закупок могут открывать специальный счёт лишь в одном из уполномоченных банков. Из-за этого с июля по декабрь текущего года малый и средний бизнес не сможет участвовать в электронных торгах — предприниматели смогут открывать только один спецсчёт в банке, у которого есть договор лишь с одной электронной площадкой, банки будут предлагать одинаковые и невыгодные условия, отказаться от которых будет невозможно.

Для участия в госзакупках на другой площадке предприниматели должны будут каждый раз закрывать текущий спецсчёт и заново его открывать в банке, который интегрирован с этой площадкой, объяснил Калинин.

В результате малые и средние предприятия будут вынуждены бесконечно открывать и закрывать спецсчета, закупки станут менее прозрачными, а госзаказчики не смогут выполнить обязательство закупать не менее 15% товаров у малого и среднего бизнеса, добавил он. Для решения проблемы «Опора России» предлагает разрешить на переходный период открывать спецсчета в нескольких банках.