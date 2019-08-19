Минфин прокомментировал информацию о незаконной свалке с документами ведомства

Представители Министерства финансов прокомментировали РБК сообщения о найденных на свалке под Наро-Фоминском документах ведомства.

В пресс-службе Минфина подчеркнули, что работа с документами организована в министерстве «в соответствии с имеющимися регламентами», а те документы, которые содержат секретную информацию, «утилизируются строго по установленным правилам и нормативам». Вывозом бытовых отходов занимается подрядчик, выбранный в результате конкурсных процедур.

«Мы запросили пояснения у этой организации по сложившейся ситуации», — отметили в ведомстве.

Ранее телеграм-канал Baza опубликовал фотографии документов Минфина, найденные на свалке в Наро-Фоминском районе Московской области. Среди документов оказались фото приказов, подписанные главой ведомства и первым вице-премьером Антоном Силуановым, а также служебные записки с просьбами о компенсации расходов. Сама свалка, как указывает Baza, нелегальная: грузовики сваливали отходы прямо на лесной опушке. По данным ресурса, полиции удалось остановить часть грузовиков.