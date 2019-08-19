Baza: Под Наро-Фоминском обнаружили нелегальную свалку с документами Минфина (ВИДЕО)

Жители посёлка Восток под Наро-Фоминском в Московской области обнаружили нелегальную свалку, куда, помимо прочего, выкинули документы Министерства финансов, пишет Baza.

Отмечается, что мусор в лес везли несколько грузовиков, часть из них удалось остановить и вызвать полицию. Среди бумаг на свалке нашли служебные записки о компенсации расходов и выплате командировочных.

В документах содержатся личные данные сотрудников министерства, некоторые бумаги подписывал министр Антон Силуанов. Большинство документов — копии с оригиналов, отмечает Baza. Кто и зачем вывез их в лес — неизвестно.