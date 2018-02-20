Минфин предложил перенести старт онлайн-продаж алкоголя на 2019 год

Минфин предложил перенести запуск интернет-продаж алкоголя на 1 января 2019 года, говорится в доработанной версии законопроекта. В предыдущей редакции документа предполагалось, что онлайн-продажи алкоголя будут легализованы с 1 января 2018 года.

Согласно новому документу, в течение 2019 года будет возможна онлайн-торговля вином и шампанским с защищённым географическим указанием (ЗГУ) и защищённым наименованием места происхождения, а также пивом, пивными напитками, сидром и медовухой. Крепкий алкоголь и другие вина, как уточняется в законопроекте, начнут продаваться в интернете не ранее начала 2020 года.

Российские ретейлеры вместе с участниками алкогольного рынка разработали схему продажи спиртного через интернет-магазины ещё в конце 2016 года, по ней товар будут доставлять курьеры с терминалами для подключения к единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) и мобильной кассой, а оплата будет возможна только банковской картой. Минздрав отрицательно оценил соответствующий законопроект, Минпромторг, напротив, — положительно.

Пока законопроект не принят, онлайн-продажи алкоголя продолжают осуществляться нелегально. В 2017 году доходы от таких продаж составили 1,7 млрд рублей.