Минфин предложил докапитализировать «Промсвязьбанк» на 5 млрд рублей

Министерство финансов России предлагает в 2018 году внести в уставный капитал «Промсвязьбанка», проходящего процедуру санации, 5 млрд рублей, со ссылкой на предложенные ведомством поправки в закон о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов пишет «Коммерсантъ».

В проекте также предусмотрена докапитализация «Россельхозбанка» в размере 5 млрд рублей в целях сохранения темпов роста аграрного производства и стабилизации работы кредитной организации.

В начале апреля зампред Центробанка Василий Поздышев говорил, что «Промсвязьбанку» нужна дополнительная докапитализация в размере 130 млрд рублей. К тому времени на докапитализацию банка потратили уже 113,4 млрд рублей.

Всего в 2017 ЦБ потратил на финансовое оздоровление кредитных организаций 1456,2 млрд рублей. Совокупный убыток санируемых банков в 2017 году составил 1,6 трлн рублей.