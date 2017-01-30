Минфин и Минпромторг поддержали запрет вендинга со спиртовыми лосьонами

Вендинговые автоматы, торгующие лосьонами, аптечными настойками и прочими спиртосодержащими жидкостями, к лету могут оказаться вне закона. По данным «Известий», предложенный в Госдуме запрет автоматов поддержали Минфин и Минпромторг, а сам закон может быть принят уже в весеннюю сессию парламента. Оперативность принятия соответствующего закона объясняется специально выпущенным поручением правительства.

Законопроект сенатора Сергея Рябухина предполагает полный запрет на розничную торговлю пищевыми спиртосодержащими жидкостями и запрет на вендинговую торговлю непищевыми спиртосодержащими жидкостями (лосьоны). Помимо запрета «алкоматов», документ предполагает ввести отдельную уголовную статью за производство и продажу нелегального алкоголя.

Активная борьба со спиртосодержащими жидкостями началась в конце прошлого года после того, как в Иркутске более 70 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем. По предварительным данным, все умершие пили средство для ванн «Боярышник», на этикетке которого было указано содержание этанола.

Агентство новостей «Между строк»