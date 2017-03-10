Минфин и ЦБ подключат граждан к системе индивидуального пенсионного капитала автоматически

Граждан России планируется автоматически подключать к системе индивидуального пенсионного капитала во время приёма на работу. Взаимодействие с ИПК запланировано в разработанной ЦБ и Минфином концепции проекта федерального закона об ИПК, пишут «Ведомости».

Издание сообщает, что работодатель будет автоматически регистрировать нанятого им человека в системе, а работающие не по найму смогут зарегистрироваться у центрального администратора самостоятельно.

Работодателям за подключение работников будут предоставляться соответствующие льготы: на сумму уплаченных работником взносов компании получат вычет по налогу на прибыль с повышающим коэффициентом – 3% в первые шесть лет, а затем 6%.

В 2019 году, когда систему планируется запустить, всем гражданам будет предложено через работодателей выбрать негосударственный пенсионный фонд, заключить с ним договор и выбрать ставку взноса от 0 до 6% от зарплаты.

Напомним, ранее стало известно, что в рамках новой пенсионной реформы Минэкономразвития рассматривает возможность повышения или снижения налоговой нагрузки на россиян в зависимости от их взносов в ИПК.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Аргументы и факты»