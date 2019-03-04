Минфин хочет включить в Налоговый кодекс сборы через систему «Платон»

Минфин планирует перевести в категорию налогов сборы и платежи, которые сейчас взимаются вне Налогового кодекса, пишет «Коммерсантъ». В результате инвентаризации в НК будут погружены шесть платежей — утилизационный, экологический и курортный сборы, плата за негативное воздействие на окружающую среду, плата с грузовиков через систему «Платон» и сбор с операторов связи. Законопроект ожидает «скорейшее внесение в правительство», следом за ними в НК будут включены платежи, схожие по своей природе с госпошлинами.

«Речь идёт, в частности, о плате, взимаемой за сведения из различных государственных реестров и регистров. Инвентаризация выявила около двух сотен таких реестров», — поясняет Минфин.

В ведомстве отмечают, что ещё предстоит «внимательно проанализировать экономическую обоснованность» этих платежей. Также министерство предлагает к кодифицикации патентные пошлины и ряд платежей за обязательную госэкспертизу документации.

«Практика, при которой за оказание госуслуг взимается плата, не включённая в НК, не должна существовать», — обозначило свою позицию министерство.

Ситуацию с оставшимися неналоговыми платежами, например связанными с получением обязательных услуг или компенсацией вреда, Минфин предлагает детально проработать уже с отраслевыми министерствами. В целом, заключает Минфин, уже «создан фундамент» для того, чтобы дальнейшая проработка регулирования неналоговых платежей велась на уровне отраслевого законодательства.

Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата и «Опора России» уже сообщили, что готовят обращение к президенту, в котором будут выступать против включения этих платежей в Налоговый кодекс.

«Мы продолжаем убеждать Минфин и другие органы в необходимости принятия отдельного закона о регулировании неналоговых платежей. Это позволит прекратить практику их бесконтрольного введения и изменения», — сказал вице-президент ТПП Вадим Чубаров.

Минфин дополнительно разъяснил, что предлагает установить десятилетний мораторий на уголовную ответственность за неуплату неналоговых платежей после их включения в Налоговый кодекс и повысить порог, при котором она будет наступать.