Минэкономразвития предложило освободить малый и средний бизнес от проверок до конца года

Минэкономразвития разработало проект распоряжения, уточняющего правила моратория на проверки бизнеса в России, пишут «Ведомости».

Авторы проекта предложили освободить малый и средний бизнес от проверок до конца года, крупный — до 1 мая; отмечается, что сроки могут измениться. Все контрольные закупки, плановые и внеплановые проверки намерены свести к минимуму. После того, как распоряжение подпишут, все проверки нужно прекратить или завершить за два дня.

На период моратория плановые проверки в отношении малого и среднего бизнеса прекратят совсем, для крупного оставят 30% самых важных. Внеплановые проверки можно будет проводить, если людям причинён вред, и только с разрешения прокуратуры. Авторы распоряжения призвали контролирующие органы не штрафовать компании.

В министерстве подтвердили подлинность документа.

Ранее, 16 марта, правительство России на фоне пандемии коронавирусной инфекции и снижения цен на нефть объявило о планах поддержки российской экономики и граждан. В частности, предлагалось временно сократить проверки бизнеса, устроить «налоговые каникулы» для некоторых отраслей экономики.

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