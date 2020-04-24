Минэкономразвития: Из-за карантина Россия ежедневно теряет 100 млрд рублей

Глава Минэкономразивтия (МЭР) Максим Решетников заявил, что из-за карантинных мер, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса, Россия ежедневно теряет порядка 100 млрд рублей. По его прогнозам, дефицит бюджета в 2020 году может составить до 5% ВВП.

«Мы в потерях ВВП теряем по всей стране около 100 млрд рублей в день, и это очень большие потери, которые мы несём», — цитирует Решетникова ТАСС.

По его словам, как только появится уверенность в готовности системы здравоохранения справляться с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, можно будет планировать постепенное открытие предприятий.

«Мы, конечно, ждём, что те инвестиции, которые в больницы происходят сейчас, в здравоохранение, это ведь тоже инвестиции в экономику», — добавил глава МЭР.

Как пишет Znak.com, ранее международное рейтинговое агентство Fitch оценило падение российской экономики до 3,3% ВВП. Мировой ВВП, по мнению аналитиков, снизится на 3,9%.

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