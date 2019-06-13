Милонов после «дела Голунова» предложил проверить всех россиян на наркотики

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов, комментируя прекращённое уголовное преследование в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, заявил, что всех россиян необходимо проверить на наркотики, сообщает издание «ЗАкС.ру».

«Результатом этой истории должна быть 100%-я проверка населения на наркотики», — сказал депутат.

Издание передаёт, что в ответ на это из зала ему крикнули: «А кто тогда будет в Госдуме сидеть?»

Напомним, уголовное дело по сбыту наркотиков в отношении специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова было прекращено по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Но несогласованная акция в Москве в поддержку репортёра и против фальсификации уголовных дел всё-таки была проведена. По последним данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 500 человек, в отношении большинства из них составлены протоколы по части 6.1 статьи 20.2 КоАП («Участие в несанкционированной акции, повлекшей помехи движению транспорта»). Данная статья карается административным арестом до 15 суток, или штрафом от 10 до 20 тысяч рублей, или обязательными работами на срок до 100 часов.