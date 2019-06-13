Общество

Милонов после «дела Голунова» предложил проверить всех россиян на наркотики

13.06.2019 09:41
Милонов после «дела Голунова» предложил проверить всех россиян на наркотики

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов, комментируя прекращённое уголовное преследование в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, заявил, что всех россиян необходимо проверить на наркотики, сообщает издание «ЗАкС.ру».

«Результатом этой истории должна быть 100%-я проверка населения на наркотики», — сказал депутат. 

Издание передаёт, что в ответ на это из зала ему крикнули: «А кто тогда будет в Госдуме сидеть?»

Напомним, уголовное дело по сбыту наркотиков в отношении специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова было прекращено по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Но несогласованная акция в Москве в поддержку репортёра и против фальсификации уголовных дел всё-таки была проведена. По последним данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 500 человек, в отношении большинства из них составлены протоколы по части 6.1 статьи 20.2 КоАП («Участие в несанкционированной акции, повлекшей помехи движению транспорта»). Данная статья карается административным арестом до 15 суток, или штрафом от 10 до 20 тысяч рублей, или обязательными работами на срок до 100 часов. 

Фото: РИА Новости
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