Миллиардер Владимир Лисин оплатит дорогостоящее лечение девочки из Свердловской области, родители которой писали письмо Трампу

Владелец Новолипецкого металлургического комбината миллиардер Владимир Лисин оплатит лечение полуторогодовалой Лизе Краюхиной из Заречного, у которой в январе 2020 года врачи диагностировали спинально-мышечную атрофию (СМА). Для того чтобы получить шанс на жизнь, ребёнку требуется укол «самого дорогого лекарства в мире» Zolgensma стоимостью 160 млн рублей.

Из-за того, что в настоящее время перелёт в клинику США невозможен, ставить препарат будут в Москве.

«Сегодня мы втроём — Лиза, Алёна и я — срочно выехали на своей машине в Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева, город Москва. Там мы сдадим необходимые анализы и будем ждать, когда Zolgensma привезут в Россию, чтобы поставить его Лизе. Друзья, спасибо вам за то, что вы всё это время делили с нами все трудности и проблемы, не сдавались и поддерживали нас в самых критических ситуациях. И спасибо, что сегодня вы делите с нами эту радость, смеётесь, плачете, сопереживаете!» — написал в Instagram папа девочки.

Ранее он сообщал, что благодаря частным жертвователям им удалось собрать на лечение дочери порядка 31,5 млн рублей. Почти половина пожертвований поступила на счёт родителей благодаря рэперу Тимати, который рассказал историю Лизы своим подписчикам.

Напомним, история полуторагодовалой Лизы Краюхиной стала известна после того, как её родители написали письмо Дональду Трампу, в котором попросили о помощи.

Ещё один ребёнок из Свердловской области с диагнозом СМА — полугодовалая Аня Новожилова из Екатеринбурга — получил укол Zolgensma 20 марта. Семье ребёнка также оказал материальную поддержку Владимир Лисин.