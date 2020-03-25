Пятимесячной девочке со спинальной мышечной атрофией из Екатеринбурга поставили самое дорогое лекарство в мире

Пятимесячной Ане Новожиловой из Екатеринбурга, которой удалось собрать 2,4 млн долларов на лечение спинальной мышечной атрофии (СМА), поставили укол препарата Zolgensma — самого дорогого лекарства в мире, которое поможет ей жить здоровой жизнью, пишет Znak.com.

Как написала в Instagram её мама Светлана Новожилова, укол Ане сделали ещё 20 марта, после этого ребёнок был на карантине и переживал реакцию организма на препарат.

В январе этого года родители Ани открыли сбор пожертвований, к февралю им удалось собрать 41 млн рублей; их выручил миллиардер Владимир Лисин, выделивший через свой фонд недостающую сумму. В марте, несмотря на вводящиеся по всему миру карантины из-за коронавируса, семье удалось улететь в США на лечение.

«Выражаем огромную благодарность главному волшебнику — Владимиру Сергеевичу Лисину, низкий Вам поклон за спасение жизни Анютки. Впереди нас ждёт огромный труд ежедневный, ежечасный… Мы приложим все усилия, чтобы Анюта восстанавливалась и радовала всех своими достижениями», — написала Светлана.

СМА успешно лечится сейчас только в США, но лекарство Zolgensma стоит 160 млн рублей ($2,4 млн). Причём поставить его нужно до достижения ребёнком двух лет, далее процесс болезни необратим и приводит к летальному исходу.