Миллиардер Дерипаска потребовал взыскать с Навального 1 рубль в качестве компенсации морального вреда

Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Москвы к Алексею Навальному. Бизнесмен намерен взыскать с оппозиционера 1 рубль в качестве компенсации морального вреда.

«Это иск о защите нарушенной деловой репутации. Господин Навальный распространил не соответствующую действительности информацию о том, что мой клиент пользуется неправильной и незаконной поддержкой государства при занятии бизнесом, в частности получая невозвратные кредиты. Мы утверждаем, что подобная информация не соответствует действительности, просим суд обязать Навального опровергнуть её и взыскать с Навального символическую компенсацию морального вреда в размере 1 рубля», — заявил ТАСС адвокат миллиардера Алексей Мельников.

Он также пояснил, что речь идёт о данных, озвученных в ряде роликов, опубликованных на YouTube-канале Навального.

Напомним, 8 февраля 2018 года ФБК Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что на яхте Дерипаски отдыхал помощник премьер-министра Мишустина Сергей Приходько. Основанием для таких заявлений послужили фотографии, опубликованные Настей Рыбкой (настоящее имя — Анастасия Вашукевич).