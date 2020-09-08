Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии

Актёр Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, приговорён Пресненским судом Москвы к восьми годам заключения в колонии общего режима, пишет «Медуза». Гособвинение просило для Ефремова 11 лет колонии общего режима.

Судья Елена Абрамова заявила, что вина Ефремова полностью подтверждается исследованными доказательствами. Сам актёр во время суда сначала не признавал вину, но в своём последнем слове всё же сделал это. Суд также частично удовлетворил иск сына погибшего Сергея Захарова, присудив ему 800 тысяч рублей.

Напомним, уголовное дело против актёра Михаила Ефремова возбудили в июне после того, как актёр, будучи нетрезвым, спровоцировал смертельное ДТП: машина артиста на большой скорости выехала на встречную полосу и врезалась в фургон доставки. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице.