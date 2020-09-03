Михаил Ефремов признал вину в смертельной аварии и зачитал на суде стихи, посвящённые погибшему Сергею Захарову

Актёр Михаил Ефремов в ходе судебного заседания по делу о смертельном ДТП признал свою вину. Приговор артисту будет вынесен 8 сентября.

«Ваша честь, я признаю свою вину. Я искренне раскаиваюсь в том, что я сделал, если это сделал я. Ну наверное, судя по всему, тут такие шикарные доказательства. Это, наверное, я сделал. Если это сделал я, я тем более не знаю, что делать мне дальше. Я хочу сказать, что алкоголь — это, конечно, дикое зло. Надо знать меру всегда», — цитирует Ефремова «Медуза».

Напомним, 3 сентября гособвинитель запросил для артиста 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

«Ну 11 лет, что ж. Очень кровожадно, конечно, потому что я боюсь, не доживу до освобождения. То есть это смертный приговор. А при смертном приговоре полагается исполнять последнее желание. Я, конечно, прошу вас, ваша честь, вынести мне законный приговор», — прокомментировал актёр заявление прокурора.

Также Ефремов заявил, что «искренне раскаивается» и просит прощения у семьи погибшего мужчины. В конце своей речи он прочитал «стихотворение, которое написал на 9 дней смерти Сергея Захарова».

«Сергей, мы не были знакомы,

Наше знакомство стало ужасным.

Я был в состоянии алкогольной истомы,

А ты погиб совершенно напрасно.

Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,

Всё, что будет потом, только во имя твоё.

Я буду молиться, если смогу дотерпеть

До того времени, когда мы встанем вдвоём.

Там, где никто не сдаёт и никто не злится,

На том свете нет таких понятий.

Там у всех, как у тебя, светлые лица,

Меня туда не возьмут, там нет никакой демократии.

Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,

Я омерзителен, пьян, ужасный, не человек.

Ты, к сожалению, не слышишь моего к тебе обращения,

Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.

Господи, дай мне немного сил, а Сергею — рая!

Вот бы поговорить с ним, увидеть его, помолчать.

Я же дошёл до ручки, как в жизни дошёл до края,

Есть на кого поставить Каинову печать».