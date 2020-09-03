Михаил Ефремов признал вину в смертельной аварии и зачитал на суде стихи, посвящённые погибшему Сергею Захарову

Актёр Михаил Ефремов в ходе судебного заседания по делу о смертельном ДТП признал свою вину. Приговор артисту будет вынесен 8 сентября.
«Ваша честь, я признаю свою вину. Я искренне раскаиваюсь в том, что я сделал, если это сделал я. Ну наверное, судя по всему, тут такие шикарные доказательства. Это, наверное, я сделал. Если это сделал я, я тем более не знаю, что делать мне дальше. Я хочу сказать, что алкоголь — это, конечно, дикое зло. Надо знать меру всегда», — цитирует Ефремова «Медуза».
Напомним, 3 сентября гособвинитель запросил для артиста 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
«Ну 11 лет, что ж. Очень кровожадно, конечно, потому что я боюсь, не доживу до освобождения. То есть это смертный приговор. А при смертном приговоре полагается исполнять последнее желание. Я, конечно, прошу вас, ваша честь, вынести мне законный приговор», — прокомментировал актёр заявление прокурора.
Также Ефремов заявил, что «искренне раскаивается» и просит прощения у семьи погибшего мужчины. В конце своей речи он прочитал «стихотворение, которое написал на 9 дней смерти Сергея Захарова».
«Сергей, мы не были знакомы,
Наше знакомство стало ужасным.
Я был в состоянии алкогольной истомы,
А ты погиб совершенно напрасно.
Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,
Всё, что будет потом, только во имя твоё.
Я буду молиться, если смогу дотерпеть
До того времени, когда мы встанем вдвоём.
Там, где никто не сдаёт и никто не злится,
На том свете нет таких понятий.
Там у всех, как у тебя, светлые лица,
Меня туда не возьмут, там нет никакой демократии.
Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,
Я омерзителен, пьян, ужасный, не человек.
Ты, к сожалению, не слышишь моего к тебе обращения,
Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.
Господи, дай мне немного сил, а Сергею — рая!
Вот бы поговорить с ним, увидеть его, помолчать.
Я же дошёл до ручки, как в жизни дошёл до края,
Есть на кого поставить Каинову печать».
Напомним, ДТП с участием автомобиля Михаила Ефремова случилось вечером 8 июня в районе Смоленской площади в центре Москвы. В результате был смертельно травмирован водитель другого транспортного средства — житель Рязани Сергей Захаров. Он скончался через несколько часов в больнице. Следствие сразу установило, что актёр находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест до 22 января.