Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда

Актёра Михаила Ефремова госпитализировали из здания Пресненского суда Москвы, пишет РИА Новости. По информации источника ТАСС, у актёра подозрение на инсульт. Судебное заседание отложено до 12 августа.

По данным «Интерфакса», в здание Пресненского суда Ефремова «практически заносили», через пять минут после его появления к суду приехала скорая помощь. Ефремова вынесли на улицу на носилках.

Накануне адвокат актёра Эльман Пашаев рассказал «Пятому каналу», что у Ефремова проблемы с сердцем. По данным канала, актёру вызывали скорую помощь из-за ишемической атаки. От госпитализации он отказался.

Напомним, ДТП с участием автомобиля, за рулём которого был Михаил Ефремов, случилось вечером 8 июня в районе Смоленской площади в центре Москвы. В результате был смертельно травмирован водитель другого транспортного средства житель Рязани Сергей Захаров, скончавшийся через несколько часов в больнице. Следствие сразу установило, что актёр находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест до 22 января. Потерпевшие по делу подготовили к нему иски на 1 млн рублей.

Изначально Ефремов признал вину в ДТП, однако на начавшемся в Пресненском суде Москвы судебном процессе заявил, что не признаёт себя виновным и «ничего не помнит».