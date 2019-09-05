Михаил Леонтьев проиграл в Верховном суде Хакасии губернатору, которого назвал «дебилом»

Верховный суд Хакасии оставил в силе решение Абаканского городского суда, признавшего слова пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, назвавшего главу региона «манифестированным дебилом», порочащими честь и достоинство политика, со ссылкой на карточку дела на сайте судебной инстанции пишет ТАСС.

По данным портала 19rus.info, пресс-секретарь «Роснефти» в апелляции заявил, что высказывания о губернаторе носили оценочный характер и должны были продемонстрировать «феномен протестного голосования». Он также указал на то, что диагноз «дебильность» ставится обычно в первые три года жизни, соответственно, у истца отсутствует возможность опровергнуть диагноз документально. При этом, по мнению Леонтьева, его оскорбительные фразы не содержали клеветнической информации, а свидетельствовали о слабости Коновалова как политика. Он намерен обжаловать вердикт апелляционной инстанции в Верховном суде РФ.

«Для того и существуют апелляционные инстанции, чтобы обжаловать некорректные решения в пользу местных властей. Но при этом хотел бы напомнить, что непосредственно опровержения моих характеристик действующего губернатора от меня суд первой инстанции не потребовал», — заявил Леонтьев.

Напомним, в конце 2018 года Леонтьев, выступая в эфире радиостанции «Комсомольская правда», заявил, что Россия может потерять Хакасию, потому что регионом управляет «дебил».

«Вот есть регион — Хакасия. Там выбрали, значит, губернатором дебила. Причём всем понятно, что он дебил, это никого не интересует, он открытый дебил, совершенно манифестированный. <…> Хакасия — маленький регион. Хакасией больше… Ну, страна богатая, чё нам Хакасия? Ну, дебил поуправляет Хакасией, не будет Хакасии. Новую Хакасию где-нибудь надыбаем», — сказал Леонтьев.

В правительстве региона сначала заявили, что не видят смысла реагировать на слова человека, «который позиционирует свою мысль как явление Христа народу».

«Пусть это останется на совести автора данных заявлений», — сказали в правительстве.

Однако в апреле губернатор Валентин Коновалов всё-таки подал иск о защите чести и достоинства.

В январе глава Хакасии выиграл аналогичный иск к Леонтьеву, поводом для разбирательства стали слова пресс-секретаря «Роснефти» о финансировании избирательной кампании Коновалова.