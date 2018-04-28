МГЕР отказалась от акций против оппозиции накануне инаугурации президента

«Молодая гвардия Единой России» не будет выводить сторонников на улицы, чтобы противостоять оппозиции на акциях 5 и 6 мая, со ссылкой на главу координационного совета движения Дениса Давыдова сообщает «Русская служба Би-би-си».

«Мы не собираемся ни с кем бодаться на площадях. И на 5 и 6 мая у нас ничего не запланировано», — сказал Давыдов.

По словам Давыдова, «Молодая гвардия» собирается праздновать 1 мая и 9 мая, а он сам поучаствует в акции «Бессмертный полк». Он также назвал не соответствующими действительности сообщения о создании уличных отрядов по противодействию оппозиции.

В «Единой России» также заявили, что СМИ неверно интерпретировали слова Давыдова из беседы с «Дождём», когда тот заявил, что «Молодая гвардия» готовит отряды для противодействия оппозиции.

«Митингом сторонников оппозиции должны заниматься не мы, а муниципальные власти и правоохранительные органы», — заявил неназванный источник, близкий к руководству партии.

О планах по созданию отрядов «Молодой гвардии» в российских городах Давыдов заявил 18 апреля. По его словам, такие отряды должны будут уметь оперативно организовывать уличные акции.

На 5 мая в Москве запланирована протестная акция Алексея Навального. Он призвал сторонников выйти на Тверскую улицу. Мэрия предложила Навальному провести мероприятие на проспекте Сахарова, но он отказался. 6 мая состоится согласованная акция левых сил, которую проводит Сергей Удальцов. Митинг состоится на Суворовской площади. Обе оппозиционные заявлены как протест против итогов выборов президента — инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая.