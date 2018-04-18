«Молодая гвардия» создаст отряды для борьбы с оппозицией на улицах

«Молодая гвардия Единой России» будет создавать группы по 100–200 человек для обучения уличным технологиям и приёмам массовой мобилизации на митингах в поддержку власти, со ссылкой на лидера организации Дениса Давыдова пишет «Дождь». Также группы будут обучать противодействию оппозиционерам в случае, если они начнут «кидаться камнями».

В каждом регионе, в первую очередь в Москве, городах-миллионниках и проблемных для «Единой России» городах, должны появиться группы по 100–200 человек, которые будут способны «за час-два выйти на улицу и выразить своё мнение по самым разным вопросам», рассказал Давыдов. Кроме этого, в течение суток гвардейцы должны быть способны вывести на улицу полторы тысячи человек.

В группы должны войти идеологически подкованные люди, которые следят за повесткой СМИ и Telegram-каналов, если они продолжат существование, говорит Давыдов. Целью обучения он назвал разрушение мифа о том, что оппозиция контролирует улицу, отмечает лидер молодогвардейцев. Их, помимо прочего, хотят научить отвечать на силовые акции оппозиции.

«Если оппозиция начнёт бросаться камнями — убегать мы не имеем права. Сами не бросаемся, но обижать никого не дадим», — говорит Давыдов.

По его словам, «гвардейцы» должны быть готовы в том числе отвечать на такие события, которые происходили на Майдане.

«Молодую гвардию Единой России» создали в 2005 году при партии власти на основании ликвидированной организации «Молодёжное единство». Среди целей организации в её уставе названо «воспитание у молодёжи чувства патриотизма и гордости за свою страну», вовлечение молодёжи в общественную деятельность и помощь в трудоустройстве, пропаганда здорового образа жизни.