АН «Между строк» протестировало бесплатный Wi-Fi в тагильских трамваях 

По Нижнему Тагилу с нового года начали курсировать новые трамваи с бесплатным доступом в интернет от компании «Ростелеком» через Wi-Fi. Как сообщается на официальном сайте МУП «Тагильский трамвай», функция появилась в вагонах модели 71-412 под номерами 408, 407, 406, 405, 403 и 402. При этом, по каким маршрутам будут ездить «мобильные» трамваи, не уточнялось. Редакция АН «Между строк» решила протестировать нововведение: скорость соединения, удобство подключения и общее впечатление от пользования допуслугой.

Охоту на инновационный трамвай мы начали с Театральной площади, но даже в центре города поймать заветный вагон оказалось непросто. В общей сложности на это потребовалось полтора часа. После долгого ожидания журналисту удалось сесть в вагон 12-го маршрута с номером 402.

Для подключения к беспроводному интернету нужно выбрать сеть Tagiltram и пройти идентификацию через СМС, портал госуслуг или бесплатный звонок. Подключение к Wi-Fi и идентификация заняли всего 30 секунд, мы воспользовались идентификацией через бесплатный звонок.

По ощущениям Wi-Fi работает быстро, но мы решили измерить скорость и ping — время, за которое отправленный в сеть запрос достигает адресата и возвращается обратно (оно измеряется в миллисекундах: чем медленнее интернет, тем выше пинг), — через сайт Speedtest.net.

Итоги замера от АН «Между строк»: download Mbps (скорость) — 2,61, ping — 41 ms.

Такую скорость нельзя назвать высокой, с ней вы комфортно не посмотрите видео в формате HD, но для сёрфинга по соцсетям и в браузере она вполне подходит.

«Наличие Wi-Fi в городском транспорте позволит жителям Нижнего Тагила с пользой проводить время в дороге. Пассажиры трамваев могут читать книги, решать рабочие вопросы, общаться в социальных сетях, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах. Точки Wi-Fi-доступа от “Ростелекома” поддерживают неограниченное количество одновременных подключений. Оборудование в новых низкопольных трамваях работает в тестовом режиме», — отметили в пресс-службе Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком».

Отметим, в 2013 году в Нижнем Тагиле уже пытались запустить 2 вагона с бесплатным Wi-Fi от компании «Билайн», но протестировать новейшие технологии не удалось. Трамвай-пенсионер 1965 года выпуска, не рассчитанный на установку Wi-Fi-роутеров, выдал скачок напряжения и уничтожил блок питания подключенного модуля.