Метание ножа, стрельба из пистолета и поединок на ринге. В Нижнем Тагиле прошёл чемпионат УрФО по универсальному бою

В Нижнем Тагиле с 20 по 22 января на базе СДЮШОР «Уралец» прошёл чемпионат УрФО по универсальному бою. В соревновании приняли участие более 300 спортсменов из разных регионов страны.

Универсальный бой — комплексный вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой. Изначально он назывался «русский бой» и был создан как способ подготовки служащих спецподразделений силовых структур.

Поединок делится на три раунда: прохождение полосы препятствий с метанием ножа и стрельбой из пневматического пистолета и два раунда боя на ринге. Есть две версии универсального боя: лайт и классика. Первый — смешанные единоборства, где разрешена борцовская техника и ударная техника руками и ногами. В лайт-версии разрешена только борцовская техника.

«На прохождение каждого элемента даётся три попытки. Если проиграть на полосе препятствий, то бой в ринге не состоится», — рассказал АН «Между строк» вице-президент региональной федерации по универсальному бою Свердловской области Евгений Мальцев.

В командном зачёте команда Свердловской области заняла первое место. Участники с наилучшими результатами отправятся на первенство России, которое будет проходить в конце февраля в Обнинске.