«Мерзко это было видеть каждый день». Жительница Нижнего Тагила самостоятельно прибрала от мусора два двора, не дожидаясь помощи коммунальщиков

22-летняя тагильчанка Полина Серова решила навести порядок в своём дворе на Черноисточинском шоссе собственными силами. После схода снега девушка надеялась, что местная управляющая компания проведёт субботник, но этого не произошло.

«Снег значительно растаял 2 недели назад, и дворники, по идее, должны постепенно убирать мусор. Но ничего не происходит, мусор копится, копится, копится, — говорит Полина. — Мерзко ходить по этому мусору, а дети гуляют тут каждый день. Невозможно уже на это смотреть».

Сегодня, 12 апреля, тагильчанка вышла на улицу и стала собирать валяющийся мусор в мешки. Сначала она собрала мусор во дворе дома № 7 на Черноисточинском шоссе, а после очистила площадку и у дома № 31. В результате активистка за 3,5 часа собрала 11 мешков мусора, в основном это были пластиковые и стеклянные бутылки.

«Я чувствовала себя дворником прожжённым, но мне было нормально. Мне было совершенное не стыдно. Главное, что прибралась. Прохожие отнеслись к этому как к норме. Подумали, что наконец-то начали прибираться», — поделилась Полина.

После уборки девушка пошла в «Городскую управляющую компанию» с просьбой объяснить, почему во дворах не проводится уборка. Сотрудники УК пояснили, что дворник недавно уволился, но завтра на территорию выйдет другой работник.

Там же ей ответили, что субботник был запланирован на 22 апреля. Но девушка считает, что ждать этой даты не стоит — людям нужно выходить на улицы уже сейчас.