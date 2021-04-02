Мэрию Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщения о минировании

Сотрудников администрации Екатеринбурга эвакуировали из-за телефонного сообщения о минировании здания, со ссылкой на пресс-службу мэрии пишет Znak.com.

Эвакуация прошла организованно, чиновники собрались около здания «Пассажа» — эта точка сбора была определена во время учений на случай ЧС, которые регулярно проводят в здании. Сейчас помещения осматривают сотрудники МЧС и полиции. Работники администрации ждут дальнейших указаний.

В последние дни в России было зафиксировано несколько сообщений о «минировании» зданий городских администраций. В Уральском федеральном округе 31 марта такие сообщения поступали властям Тюмени и Сургута — в этих случаях также проводилась эвакуация, но ничего опасного найдено не было.