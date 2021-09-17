Мэрия Ревды ради выборов сделала бесплатным проезд в общественном транспорте

Администрация Ревды решила сделать бесплатным проезд в общественном транспорте во время выборов в Госдуму РФ и Заксобрание Свердловской области 17–19 сентября, сообщает пресс-служба мэрии Ревды.

По словам чиновников, бесплатным становится проезд на рейсовых автобусах по городским маршрутам.

«Решение принято в целях оказания содействия избирательным комиссиям, а также для обеспечения конституционного права участия ревдинцев в выборах и доступности избирательных участков», — говорится в официальном сообщении администрации города.

Кроме этого, три дня бесплатную перевозку пассажиров, согласно решению главы Ревды Ирины Тейшевой, будут осуществлять и школьные автобусы — распоряжение получили директора школ.