Мэрия объявит запрос предложений от потенциальных инвесторов по строительству моста через Тагильский пруд на следующей неделе

Мэрия не будет проводить открытый электронный конкурс по определению компании, которая займётся строительством моста через Тагильский пруд почти за 4 млрд рублей. Вместо этого чиновники намерены организовать так называемый запрос предложений. Это, считают в администрации города, позволит определить подрядчика с наиболее выгодным предложением и начать работы по возведению новой транспортной артерии гораздо быстрее. Процедуру планируется запустить уже на следующей неделе, рассказал мэр Владислав Пинаев АН «Между строк» сегодня, 16 августа, во время объезда Дзержинского района.

«Холостого выстрела у нас уже быть не должно, – отметил Пинаев. – Сегодня мы максимально со всеми организациями, которые могут являться потенциальными участниками, прорабатываем все детали, чтобы до конца ясны были все условия контракта. Как вариант, рассматривается следующая неделя. Но пока мы не будем уверены в том, что у нас есть несколько организаций, которые готовы заявиться и участвовать в конкурсе или дать свои предложения, объявляться не будем».

Ранее мэрия пыталась провести открытый конкурс по строительству моста через Тагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры за 3,93 млрд рублей, но на него официально не заявилась ни одна компания. Чиновники тогда отметили, что на контракт по возведению перехода через водоём претендуют минимум три крупных компании. В торгах они не участвовали лишь потому, что не успели ознакомиться с аукционной документацией, утверждают в администрации.

«Есть ещё и другой вопрос, – добавил мэр. – Это вопрос обеспечения, он очень серьёзный, сумма достаточно внушительная. Даже те потенциальные участники, которые готовы дать свои предложения для участия в строительстве моста, в любом случае должны всё с банками согласовать. Такие суммы на счетах мало у кого зарезервированы, они находятся в обороте. Компании должны подготовиться, как только они будут готовы, мы будем выдвигаться».

Запрос предложений позволяет находить организации для исполнения крупных заказов на наиболее выгодных условиях. Мэрия Нижнего Тагила соберёт многочисленные заявки. Победителем станет та компания, которая сделает самое достойное предложение.

Напомним, мост через Тагильский пруд планируют построить к 31 июля 2022 года, к 300-летию города. Он должен быть запроектирован на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. Проект уже прошёл государственную экспертизу и получил одобрение жителей Нижнего Тагила на публичных слушаниях. Строительство новой транспортной артерии в городе активно поддерживает свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Уже в этом году на начало создания перехода направят 500 млн рублей. Подтверждены также расходы на возведение транспортной артерии на 2020 (900 млн рублей) и 2021 годы (1,2 млрд рублей). 1,3 млрд рублей на строительство моста направит ЕВРАЗ.