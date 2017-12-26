Мэрия Нижнего Тагила запретила на период новогодних праздников катание на лошадях

Администрация Нижнего Тагила запретила с 26 декабря 2017 года по 30 января 2018 года аттракционы по катанию на животных. Соответствующее постановление было опубликовано сегодня на официальном сайте мэрии.

«Запретить в период с 26 декабря 2017 года по 30 января 2018 года во время проведения Новогодних и Рождественских праздников на территории города Нижний Тагил использование специальных мест, разрешённых для использования для предоставления услуг по катанию на животных, согласно Правилам благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил», — говорится в документе.

Напомним, вечером 24 декабря на Театральной площади испуганная фейерверками лошадь сбила с ног 55-летнюю женщину. Пострадавшая получила травму головы и шеи.

В июне 2017 года администрация города внесла изменения в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил. Согласно документу, услуги по катанию на животных (верхом либо с использованием повозки, саней) на территориях общего пользования (площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары), за исключением автомобильных дорог, должны предоставляться лишь в четырёх специально предусмотренных местах: на участке проспекта Строителей от Театральной площади до дома № 5 и дома № 4 по проспекту Строителей; на территории Парка культуры и отдыха металлургов по улице Металлургов; в лесопарковой зоне по улице Зари за площадью Танкостроителей; в зелёной зоне по проспекту Ленинградскому, между улицей Володарского и улицей Калинина, возле домов № 30 и № 32.