Мэрия Нижнего Тагила заплатит за выкуп земельных участков ради строительства моста через Тагильский пруд 20 млн рублей

20 млн рублей заплатит мэрия Нижнего Тагила за выкуп земельных участков у жителей Фотеево, дома которых попали в зону строительства моста через Тагильский пруд. Об этом АН «Между строк» рассказал первый замглавы города Вячеслав Горячкин. Он отметил, что 10 млн рублей из этих денег по решению суда направят на выкуп участков под двумя домами.

«Сроки строительства сжатые, тянуть больше нельзя, поэтому оспаривать мы судебные решения сейчас никакие не будем. С теми, кто уже получил выплаты, мы согласовываем сроки, в которые они освободят свои жилые дома. Всего в зону будущей стройки попало почти 10 земельных участков, и с их владельцами все вопросы практически решены. В ближайшее время начнётся подготовка подъездных путей и вырубка зелёных насаждений, в районе Фотеево застройщик сделает небольшой строительный городок, где будет так называемый штаб», — рассказал АН «Между строк» Вячеслав Горячкин.

Напомним, строить мост через Тагильский пруд и сопутствующую дорожную и инженерную инфраструктуру за 4 млрд рублей будет московская компания ООО «Альмакоргруп». Переход возведут на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы и одобрение жителей города на публичных слушаниях. В 2020 году на создание перехода в местном бюджете предусмотрено около миллиарда рублей.

Мост должен быть сделан к 31 июля 2022 года, к 300-летию города. Возведение новой транспортной артерии в городе активно поддерживает свердловский губернатор Евгений Куйвашев и ЕВРАЗ, который направит на эти цели 1,3 млрд рублей.