Мэрия Нижнего Тагила заплатит пять тысяч рублей семье покусанного бездомными собаками ребёнка

Администрация Нижнего Тагила заплатит пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда родителям четырёхлетнего ребёнка, которого покусала стая бездомных собак. Инцидент произошёл утром 7 марта у дома № 48 по улице Зари. По словам мамы пострадавшего ребёнка, около 7 утра она повела четырёхлетнего сына в детский сад, взяв с собой на прогулку любимца семьи той-терьера по кличке Тим. В какой-то момент бездомные псы напали на ребёнка и стали сдирать с него одежду. Собаки вырвали у ребёнка клок волос и расцарапали щёку. Медики оказали мальчику первую помощь, а вот Тима спасти не удалось.

«В ходе проверки установлено, что такое нападение безнадзорных собак стало возможным в связи с непринятием администрацией Нижнего Тагила должных мер по отлову безнадзорных животных, выполнению мероприятий по обеспечению безопасного нахождения граждан на территории города. В связи с фактами нападения на граждан безнадзорных животных прокурор Дзержинского района Нижнего Тагила в адрес главы города внёс представление с требованием об устранении нарушений закона», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.