Мэрия Нижнего Тагила заплатит 50 тысяч рублей семье 9-летнего мальчика, пострадавшего от укусов бездомной собаки

В Нижнем Тагиле администрации города предъявлен иск по взысканию моральной компенсации в отношении пострадавшего от нападения собаки ребёнка.

Как рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Дзержинского района Нижнего Тагила, 2 марта на улице Тельмана собака укусила 9-летнего мальчика, который направлялся в школу вместе с одноклассницей и встретил на пути собаку. Девочка решила погладить её, но собака начала проявлять агрессию, а мальчик попытался защитить подругу. В итоге школьникам удалось отбиться от животного и убежать в школу, но собака успела укусить мальчика за руку и лицо. После этого прокуратура Дзержинского района начала проверку. По результатам проверки прокуратура подала иск к администрации города о взыскании компенсации в отношении ребёнка в размере 50 тысяч рублей.

В пресс-службе мэрии АН «Между строк» заявили, что администрация возместит семье ребёнка нанесённый моральный ущерб.

«Отлов безнадзорных животных на территории города продолжается. Контракты на отлов животных заключены, а контроль за качеством работы подрядной организации будет усилен. Мы делаем всё возможное, но понимаем, что этого недостаточно. Собака по федеральному закону после всех процедур возвращается в среду обитания. Возможно, ситуация изменится после строительства муниципального приюта, где животные будут содержаться пожизненно. Обжалования не будет. Поскольку ребёнок пострадал, то мы возместим ущерб»,— рассказали АН «Между строк» в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Ранее о сложной ситуации с бродячими собаками в городе высказывался Владислав Пинаев. Глава города подчеркнул, что не видит другого выхода, кроме внесения изменений в законодательство, возвращающего «старые порядки», какими бы они ни были антигуманными по отношению к животным. Он отметил, что действия администрации в данный момент ограничены федеральным законом, и ситуация рано или поздно зайдёт в тупик.