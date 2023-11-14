Мэрия Нижнего Тагила заплатит 2,7 млн рублей за охрану мостов

Администрация Нижнего Тагила выделит на охрану городских мостов 2,7 млн рублей. Тендер опубликован на официальном портале госзакупок. Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Под особым контролем объекты должны находиться с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года включительно.

В список входят мост через железнодорожные пути на подъезде к посёлку Северный, путепровод через железнодорожные пути по улице Циолковского, мост через Тагильский пруд, путепроводы через железнодорожные пути по Луганскому проспекту, мост через реку Тагил по улице Космонавтов и мост через реку Тагил по улице Фрунзе.

По условиям контракта сотрудники подрядной организации должны не только обеспечить антитеррористическую защиту мостов, но и предупреждать и пресекать преступления и административные правонарушения. Охранники обязаны проводить осмотр объектов не менее 6 раз в сутки, проверять опоры мостов, подмостовое пространство, балки и полотно мостового сооружения, а также тротуары и проезжую часть. При обнаружении посторонних предметов охрана обязана сообщить в полицию. Срок подачи заявок завершится 17 ноября.

Напомним, что ранее подобный тендер на охрану мостов Нижнего Тагила выиграло ООО ЧОО «Бастион», зарегистрированное в Челябинске.