Мэрия Нижнего Тагила закупит 40 новых автобусов на 414 млн рублей

Администрация Нижнего Тагил разыгрывает два контракта общей стоимостью более 414 млн рублей на поставку 40 новых автобусов для города. Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Первую половину партии (20 автобусов) будущий поставщик доставит до 15 декабря этого года, оставшаяся часть появится в городе до 21 января 2024 года. До начала работы на улицах Нижнего Тагила машины будут обслуживать на базе МУП «Тагильский трамвай».

Первый контракт рассчитан на приобретение 35 автобусов общей стоимостью 362 млн 613 тысяч рублей. Второй контракт стоимостью 51 млн 801 тысяча рублей заключат для приобретения пяти автобусов.

Согласно техническому заданию, новые автобусы будут низкопольными и должны работать на метане. Каждое транспортное средство должно быть оснащено механической коробкой передач, бортовым видеорегистратором, салонным табло, переносным терминалом для безналичной оплаты проезда, системой вентиляции, местом для инвалидной коляски, а также системой видеонаблюдения в салоне. Стоимость одного транспортного средства не должна превышать 10 млн 360 тысяч рублей.

Автобус должен быть рассчитан на 15–19 антивандальных пассажирских кресел. Каждый автомобиль должен быть изготовлен не ранее 2023 года. Гарантийный период машины должен составлять не менее 36 месяцев или не менее пробега в 150 тысяч км.

Дата окончания подачи заявок по обоим контрактам — 23 октября. Победители конкурса станут известны 25 октября.

Отметим, что ранее власти Нижнего Тагила решили отказаться от покупки «Газелей» и уверяли, что в планах приобрести пассажирские автобусы бренда SIMAZ. Но так как транспорт закупают на конкурсной основе, сейчас марка автобусов по-прежнему неизвестна.