Мэрия Нижнего Тагила закупает бензин на 20% дороже рынка

Администрация Нижнего Тагила накануне, 28 января, на сайте госзакупок разместила тендер на поставку бензина марок АИ-92 и АИ-95 на общую сумму 1,8 млн рублей. На эти средства мэрия планирует приобрести 10,4 тысячи литров АИ-92 по цене 50,52 руб. за литр и 24 тысячи литров АИ-95 по 53 руб. за литр. В конкурсной документации указано, что цена сформирована исходя из среднего арифметического трёх коммерческих предложений.

Похожие тендеры разместила администрация Екатеринбурга и Нижнетагильская станция скорой медицинской помощи (финансируется из бюджета Свердловской области. — Прим. ред.). Екатеринбургские чиновники предложили закупать АИ-92 по 42,57 руб. за литр, а медики — 41,32 руб. за литр, что почти на 20% дешевле, чем в мэрии Нижнего Тагила.

Отметим, что розничная цена литра бензина марки АИ-92 на АЗС Нижнего Тагила колеблется от 40 до 44 руб. И. о. начальника экономического управления мэрии Нижнего Тагила Ринат Сулейманов отказался от комментариев по телефону, попросив сделать официальный запрос.

Напомним, согласно постановлению администрации Нижнего Тагила от 23 января, всем подразделениям мэрии рекомендовано перейти в режим тотальной экономии бюджетных средств. Предполагается, что эти меры позволят чиновникам избежать возможных проблем с дефицитом бюджета к концу года и выполнить все запланированные мероприятия.