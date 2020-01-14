Мэрия Нижнего Тагила заключила 4-миллиардный контракт на строительство моста через тагильский пруд

Администрация Нижнего Тагила сегодня, 14 января, подписала контракт с компанией ООО «Альмакоргруп» на строительство моста через городской пруд, сообщает пресс-служба мэрии. Торжественную церемонию подписания расширенного соглашения в рамках реализации проекта проведут ровно через три недели. В настоящее время началась подготовительная работа, предшествующая старту фактического возведения моста.

«Служба заказчика городского хозяйства (СЗГХ) сегодня в рамках 44-го федерального закона подписала с ООО “Альмакоргруп” соответствующий контракт, — отметил глава города Владислав Пинаев. — Мы незамедлительно приступили к формированию рабочего процесса. В течение ближайших трёх недель специалисты СЗГХ вместе с подрядчиком должны составить и представить графики производства работ на утверждение, решить другие организационные вопросы».

Напомним, мост возведут на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы и одобрение жителей города на публичных слушаниях. В 2020 году на создание перехода в местном бюджете предусмотрено около миллиарда рублей.

Строительство моста через Тагильский пруд планируется начать в этом году. Он должен быть сделан к 31 июля 2022 года, к 300-летию города. Возведение новой транспортной артерии в городе активно поддерживает свердловский губернатор Евгений Куйвашев и ЕВРАЗ, который направит на эти цели 1,3 млрд рублей.

Также мэрия Нижнего Тагила заплатит за строительный контроль при возведении моста через Тагильский пруд и сопутствующей дорожной инфраструктуры почти 41,2 млн рублей. Компания, которая победит на торгах, должна будет осуществлять постоянный мониторинг строительства объекта, анализируя качество работ и используемых ресурсов, а также соблюдение временных сроков. Сюда же входят комплексные инженерные и консультативные услуги. Если работы будут выполняться с нарушением требований проектной документации и технического регламента, то их приёмка не допускается, говорится в конкурсной документации. Контролировать в числе прочего необходимо: рубку деревьев и кустарника, разбивку и закрепление основных сооружений, разборку технологического моста, переустройство инженерных сетей, строительство самого моста через Тагильский пруд, организацию развязки с путепроводом над Свердловским шоссе, установку шумозащитного экрана, рекультивацию земель.