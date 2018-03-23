Мэрия Нижнего Тагила увеличивает дефицит местного бюджета до полумиллиарда рублей

Тагильская администрация внесла на рассмотрение депутатов гордумы корректировку бюджета города на 2018 год. Она предусматривает увеличение дефицита бюджета до полумиллиарда рублей. В ближайшее время документ будет рассмотрен на всех думских комиссиях.

Согласно проекту, доходная часть бюджета уменьшится на 18,3 миллиона рублей и достигнет 11,15 миллиарда рублей. Расходная вырастет на 169 миллионов рублей (до 11,65 миллиарда), дефицит – на 187,3 миллиона рублей (до 500,7 миллиона).

«Мы увеличили доходы по платежам за негативное воздействие на окружающую среду, на сумму межбюджетных трансфертов. Но получился минус, так как мы учли возврат субсидий и субвенций бюджетными организациями города. Это те целевые средства, которые мы не израсходовали в 2017 году и которые мы вернули в бюджет Свердловской области (116 миллионов рублей). Остаток средств, который сложился на начало финансового года, не формирует доходную часть бюджета, а отражается в источниках финансирования дефицита бюджета. Также дефицит бюджета увеличился на сумму продажи ООО “Тагилкнига” – 70 миллионов рублей, такова бюджетная классификация», – рассказала начальник финансового управления мэрии Марина Кудрявцева.

Кудрявцева отметила, что нормативы Бюджетного кодекса не превышены. Предельный объём муниципального внутреннего долга на 2018 год составляет 2,18 миллиарда рублей, муниципальных заимствований – 2,32 миллиарда рублей.

Напомним, торги по продаже ООО «Тагилкнига» состоялись 12 марта. Бывший МУП ушёл с молотка за 70 млн 393 тысячи рублей при стартовой цене 61,2 млн рублей. Победителем торгов стал местный предприниматель Александр Качурин, который 28 декабря снялся с аукциона за несколько часов до его начала. Как рассказал АН «Между строк» бизнес-партнёр Качурина, владелец сети аптек «03» Игорь Кохман, на этот раз банк одобрил предпринимателям кредит на покупку «Тагилкниги». По словам Кохмана, управлять имущественным комплексом будет Качурин, бизнесмены уже имеют предварительный план по его развитию.